Jean-Paul Boëtius maakt maand na operatie aan testikel rentree bij Hertha BSC

met VideoJean-Paul Boëtius is weer terug op de velden. De spelmaker maakte vandaag zijn rentree bij Hertha BSC, nadat eind vorige maand een tumor in zijn testikel was ontdekt. De ploeg uit de Duitse hoofdstad won met 2-1 van Schalke 04, waar Thomas Ouwejan het hele duel meespeelde.

Boëtius kreeg op woensdag 21 te horen dat hij tumor in zijn testikal had. De oud-speler van Feyenoord ging een aantal dagen later direct onder het mes. Met succes. Chemotherapie bleek niet nodig. Zijn revalidatie kon beginnen. Op 13 oktober stond hij op het trainingsveld en iets meer dan vier weken na zijn operatie kon Boëtius al invallen bij Hertha BSC, waar hij deze zomer een contract tekende.

Lucas Tousart opende de score, waarna het venijn in de staart zat. Florent Mollet maakte gelijk op aangeven van oud-Fortunees Sebastian Polter, maar Wilfired Kanga besliste het duel in de 88ste minuut. In de blessuretijd vielen geen treffers meer, wel kreeg Boëtius nog een gele kaart.

Andere topsporters met teelbalkanker

Jean-Paul Boëtius is niet de enige voetballer die te maken kreeg met een tumor in zijn testikel. Zo kregen ook Sébastien Hallerr en Timo Baumgartl (ex-PSV) teelbalkanker. De voormalig spits van Ajax moest wel chemotherapie ondergaan. Baumgartl is inmiddels weer terug op het veld bij Union Berlin.

En ook de Noorse skiër Aksel Lund Svindal kreeg de verschrikkelijke diagnose.

Volledig scherm Jean-Paul Boëtius in actie tegen Borussia Dortmund. © AP

