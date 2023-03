Jean-Paul Boëtius terug na teelbalkanker: ‘Sébastien Haller en ik omhelsden elkaar wel toen we elkaar zagen’

met Video Jean-Paul Boëtius maakt maand na operatie aan testikel rentree bij Hertha BSC

Jean-Paul Boëtius is weer terug op de velden. De spelmaker maakte vandaag zijn rentree bij Hertha BSC, nadat eind vorige maand een tumor in zijn testikel was ontdekt. De ploeg uit de Duitse hoofdstad won met 2-1 van Schalke 04, waar Thomas Ouwejan het hele duel meespeelde.