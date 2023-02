Jerdy Schouten dompelt Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in rouw met bepalende assist

Inter, dat woensdag in de Champions League nog met 1-0 won van Porto, trad in Bologna aan met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis. Al na 12 minuten leek de ploeg van coach Simone Inzaghi tegen een achterstand aan te kijken. Maar de treffer van Musa Barrow werd na lange beraadslagingen afgekeurd omdat Nicolás Domínguez in buitenspelpositie in de baan van het schot had gestaan en doelman André Onana deels het zicht had ontnomen.