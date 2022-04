Jerdy Schouten, Mitchell Dijks en Denso Kasius frustreren koploper AC Milan met Bologna

Champions League Atlético Madrid mist verdediger Giménez in kwarfinale tegen Manchester City

Atlético Madrid gaat zonder verdediger José María Giménez naar Engeland voor het eerste duel met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. De international van Uruguay, een vaste waarde in het elftal van trainer Diego Simeone, viel zaterdag geblesseerd uit in de slotfase van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Alavés (4-1).

