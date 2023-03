Jeremiah St. Juste (ex-Feyenoord) oogst lof met sprint en tackle tegen Arsenal: ‘Een sensationele actie’

Thomas Müller niet eens met Kylian Mbappé: ‘Fantasti­sche aanvaller, maar wij hebben gewonnen’

Thomas Müller is het niet eens met Kylian Mbappé, die zijn club Paris Saint-Germain nog steeds als favoriet voor een plaats in de kwartfinale van de Champions League ziet. ,,Hij is een fantastische aanvaller”, blikte de Duitser vooruit naar de beslissende ontmoeting van woensdag tussen Bayern München en de kampioen van Frankrijk. ,,Maar wij hebben het eerste duel in Parijs met 1-0 gewonnen. Volgens mij zijn we daarom wel in het voordeel.”