Jérôme Boateng krijgt boete van 1,8 miljoen euro voor mishandeling ex-vriendin

Update / Video Krankzinni­ge situatie: Brazilië - Argentinië definitief gestaakt na coronarel en onderbre­ken­de officials

6 september De WK-kwalificatiekraker tussen Brazilië en Argentinië is uitgelopen op een bizarre farce. De wedstrijd in de Arena Corinthians in São Paulo is na een paar minuten onderbroken door officials van de Braziliaanse gezondheidsautoriteiten, die enkele Argentijnse spelers van het veld wilden halen. De wedstrijd is uiteindelijk definitief gestaakt.