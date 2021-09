Jérôme Boateng voor de rechter wegens mishandelen ex-vriendin

Alle uitslagen en standen Cruciale zege voor Van 't Schip, heet avondje bij Po­len-Engeland, België heeft WK-ticket bijna binnen

9:35 De laatste Europese avond vol WK-kwalificatievoetbal in september heeft geen grote verrassingen opgeleverd. België won 1-0 bij Belarus en kan koffers naar Qatar al pakken en Polen speelde in blessuretijd gelijk tegen Engeland op een heet avondje in Warschau. Het Griekenland van John van ‘t Schip verraste Zweden (2-1) en blijft kansrijk voor deelname aan het WK in Qatar van eind volgend jaar.