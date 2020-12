Joël Veltman slachtoffer van ‘dieprode’ aanslag

VideoSheffield United wacht ook na veertien wedstrijden nog op de eerste overwinning in de Engelse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Chris Wilder was er tegen Brighton & Hove Albion dichtbij, maar in de slotfase ging het alsnog mis: 1-1. Joël Veltman werd in de rust gewisseld nadat hij hard werd aangepakt door John Lundstram, die met rood van het veld moest.