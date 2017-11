John Guidetti klaar in Vigo: 'Deze situatie is onhoudbaar'

Met 52 minuten in La Liga, louter als invaller en verdeeld over drie duels, en een basisplaats (79 minuten) én de winnende goal in Copa del Rey tegen Eibar (1-2), heeft de Zweedse bondscoach Jan Andersson niet echt een spits met wedstrijdritme opgeroepen voor de dubbel tegen La Squadra.



Met de winterse transfertermijn in het vooruitzicht kijkt Guidetti zodoende nadrukkelijk om zich heen. ,,Het is geen fijne situatie nu in Spanje. Dit moet snel worden opgelost. Zoals het nu gaat, is het eigenlijk onhoudbaar. Ik begin er echt onder te lijden.''