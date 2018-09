John Terry zegt Spartak Moskou toch af

Samenvattingen Nations League Spanje walst over WK-finalist heen, België heeft makkie in IJsland

7:58 Spanje en België hebben overtuigend gewonnen in League A van de Nations League. Spanje deed dat in groep 4 van vice-wereldkampioen Kroatië (6-0), België won in groep 2 van IJsland (3-0). Voor Spanje is het alweer de 38ste thuisoverwinning op rij. België is door de overwinning de nieuwe nummer één van de wereld.