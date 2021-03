Johnson wil het EK gebruiken om het WK binnen te halen, maar de FA houdt vast aan het oude plan

Terug na kruisbandblessure Van Drongelen loopt bij rentree nieuwe blessure op, maar blijft hopen op EK met Jong Oranje

18:49 Zijn rentree bij HSV bezorgde hem maandagavond een bijzonder gevoel. Acht maanden nadat hij een zware knieblessure opliep, maakte de Zeeuwse verdediger Rick van Drongelen (22) als invaller weer zijn eerste minuten. Dat de stadsderby tegen St. Pauli door een late treffer in een 1-0-nederlaag eindigde was een flinke domper. De volgende dag bleek een scheurtje in zijn enkelband het volgende smetje op zijn terugkeer.