Jordi Cruijff keert na 25 jaar terug bij FC Barcelona: ‘Dit voelt als thuiskomen’

Jordi Cruijff wordt een soort van technisch adviseur bij Barcelona. De 47-jarige zoon van de overleden voetballegende Johan Cruijff krijgt volgens de club een ‘strategische rol’ binnen de nieuw te vormen organisatie. Jordi begint in augustus in zijn nieuwe functie.

De voormalig international van Oranje speelde zelf ook bij de club waar zijn vader zowel speler als trainer was. Cruijff junior werkt nu nog bij Shenzhen FC, waar zijn contract nog liep. Barcelona zegt de Chinese club erkentelijk te zijn voor de medewerking bij de overgang.

,,Het is 25 jaar geleden dat ik hier vertrok”, zei Jordi. ,,Dan is het logisch dat dit voelt als thuiskomen. Ik ken de stad en dat zal me ongetwijfeld helpen. Het is heel speciaal dat ik hier weer mag werken, voor mij en mijn familie. Ik ben min of meer opgegroeid in Barcelona. Het geeft mij een gevoel van trots dat ik weer deel kan gaan uitmaken van deze omgeving.”

Quote Ik ben geen Johan Cruijff, laat ik dat vooropstel­len. Mijn vader is onsterfe­lijk. Jordi Cruijff

De zoon sprak ook over zijn vader. ,,Ik ben geen Johan Cruijff, laat ik dat vooropstellen. Mijn vader is onsterfelijk. Hij was in zijn leven enorm betrokken bij twee clubs en één daarvan is Barcelona. Maar ik ben de wereld rondgegaan, heb op verschillende continenten gewerkt en ongelooflijk veel geleerd. Daarom denk ik dat ik de club kan helpen. Ik verheug me er enorm op om hier straks te beginnen.”

In 1996 vertrok Jordi bij Barcelona, waar hij enkele seizoenen deel uitmaakte van de selectie van het eerste elftal. Zijn vader was er destijds trainer. Jordi kwam vervolgens uit voor de Engelse topclub Manchester United. Hij voetbalde later in Spanje nog wel bij Celta de Vigo, Alavés en Espanyol. Jordi kwam negen keer uit voor Oranje en was onder meer op het Europees kampioenschap van 1996 in Engeland van de partij.

In zijn nieuwe functie kan hij mogelijk profijt hebben van zijn ervaring als technisch directeur. Die rol bekleedde hij bij Valletta FC op Malta en bij het Cypriotische AEK Larnaca.

Volledig scherm Jordi Cruijff bij het eerbetoon aan zijn vader in Camp Nou, Barcelona © ANP