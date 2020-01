Jordi Cruijff nieuwe technisch directeur van voetbalbond Ecuador

Vorige maand gingen al geruchten dat Cruijff aan de slag zou gaan in Ecuador, maar dan als bondscoach. De link met het land werd snel gelegd. De zoon van Johan Cruijff werd namelijk in verband gebracht met Antonio Cordón, die in december sportief directeur werd bij Ecuador. Cordón was ook degene die Cruijff naar China haalde. Cordón koos echter niet voor Cruijff als bondscoach, maar de Spanjaard Robert Moreno. De zoon van legende Johan Cruijff krijgt de rol van technisch directeur.



Voor 'wereldreiziger’ Jordi Cruijff wordt de klus in Ecuador zijn eerste in Zuid-Amerika. Hij was ook trainer van Valletta FC (Malta) en technisch directeur bij AEK Larnaca (Cyprus) en Maccabi Tel Aviv (Israël).