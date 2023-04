Jorge Sampaoli nieuwe trainer van Braziliaanse topclub Flamengo

Sampaoli wordt bij de regerend houder van de Copa Libertadores de opvolger van de Portugees Vítor Pereira. Die werd vorige week ontslagen wegens tegenvallende resultaten in de eerste maanden van dit jaar. Onder zijn leiding speelde Flamengo een teleurstellend WK voor Clubs, verloor het de wedstrijd om de Braziliaanse Supercup en het duel om de Zuid-Amerikaanse Supercup. Een 4-1 nederlaag tegen aartsrivaal Fluminense afgelopen zondag in de finale van het staatskampioenschap werd de pas half december vorig jaar aangestelde Pereira fataal.

Momenteel verblijft Sampaoli nog in Spanje. Hij wordt zondag in Rio de Janeiro verwacht. Dit weekend begint de Braziliaanse landelijke competitie. Flamengo speelt zondagmiddag de eerste wedstrijd in het Maracanã van Rio de Janeiro tegen Coritiba, maar dan zal Sampaoli nog niet op de bank zitten. Zijn debuut als coach is voorzien voor woensdag, als Flamengo in Maracanã het tweede duel in de groepsfase van de Copa Libertadores speelt tegen het Chileense Ñublense. Het eerste duel verloor de bekerhouder in Ecuador van Aucas (2-1).

Succes met Chili

De Argentijn Sampaoli werkte al eerder in Brazilië. In 2019 was hij trainer van Santos, waarmee hij tweede werd in de Braziliaanse competitie, achter kampioen Flamengo. Daarna werkte hij in Brazilië nog een jaar bij Atlético Mineiro uit Belo Horizonte, dat hij naar de derde plaats leidde. Vervolgens vertrok hij naar Olympique Marseille, waar hij anderhalf jaar werkzaam was.

Zijn grootste successen behaalde Sampaoli als coach in Chili, waar hij naam maakte als bezeten en langs de kant fel meelevende coach die staat voor spectaculair, aanvallend voetbal. Met Universidade de Chile won de Argentijn in 2011 de Copa Sudamericana, het op één na belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika. Daarna was hij van december 2012 tot januari 2016 bondscoach van de Chileense nationale ploeg, waarmee hij in 2015 de Copa América won, de eerste grote prijs voor Chili.

Daarna werkte Sampaoli vanaf 2016 voor het eerst in Europa, bij Sevilla, de club waar hij eind vorig jaar opnieuw aan de slag ging. Hoewel hij tijdens zijn eerste verblijf bij de Spaanse club een contract had voor twee seizoenen, vertrok hij al na een jaar om bondscoach van Argentinië te worden.

Er werd veel van hem verwacht bij los Albiceleste, maar het WK van 2018 haalde Argentinië pas na een moeizame kwalificatiereeks in de laatste speelronde. Op het eindtoernooi in Rusland stelde de ploeg teleur in de groepsfase. In de achtste finale viel het doek, weliswaar na een spectaculair en doelpuntrijk duel met Frankrijk (4-3). Kort na dat WK werd Sampaoli ontslagen als bondscoach.