Jorginho en Zaza in selectie Azzurri

Voor Zaza is het zijn eerste selectie in een jaar tijd. De aanvaller is bij Valencia weer helemaal opgebloeid met acht goals in de laatste zeven wedstrijden voor de club uit de Spaanse Primera Division.



De selectie van Jorginho is mogelijk nóg verrassender. De in Brazilië geboren verdediger, die ook een Italiaans paspoort bezit, werd sinds de komst van bondscoach Ventura - na het EK van 2016 - steevast genegeerd. Daarvoor speelde de middenvelder van Napoli, die voluit Jorge Luiz Frello Filho heet, speelde tot dusver twee keer mee in oefeninterlands. Daardoor mag hij bij een oproep van de Goddelijke Kanaries ook nog steeds voor Brazilië kiezen.



Italië treft Zweden vrijdag 10 november in Stockholm. Maandag 13 november is de return in Milaan.



De selectie van Italië

Keepers: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Mattia Perin (Genoa). Verdedigers: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (AC Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D'Ambrosio (Inter Milan), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea). Middenvelders: Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Daniele De Rossi (AS Roma), Stephan El Shaarawy (AS Roma), Alessandro Florenzi (AS Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Insigne (Napoli), Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint-Germain). Aanvallers: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio), Simone Zaza (Valencia).