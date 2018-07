Jorginho met Sarri mee naar Chelsea, droomtransfer voor Kadioglu

Ferdi Kadioglu speelt de komende seizoenen in Turkije. Het Fenerbahçe van Phillip Cocu heeft de 18-jarige aanvallende middenvelder van NEC voor vier jaar vastgelegd, zo meldt de Nijmeegse club.



De transfer van de jeugdinternational levert de nummer 3 van de Jupiler League (vanaf komend seizoen Keuken Kampioen Divisie) strijkt met de transfer 1,4 miljoen euro op, wat door premies nog kan oplopen tot 2 miljoen.



'Kind van de club' Kadioglu is weliswaar geboren in Arnhem, maar hij speelde al sinds 2008 voor de club. In 2016 debuteerde hij als 16-jarige in de hoofdmacht. Daarna speelde hij in totaal 70 officiële duels. Vorig seizoen verlengde Kadioglu zijn contract nog tot 2021, maar nu vertrekt hij dus naar Turkije.



Cocu juicht de komst van Kadioglu toe. ,,We zijn erg blij dat we een jonge en getalenteerde speler als Ferdi in de familie van Fenerbahçe kunnen opnemen", reageert hij op de website van zijn nieuwe club.