José Antonio Reyes (35) overleden bij auto-ongeluk

Reyes werd al vanaf jonge leeftijd bestempeld als een toptalent. Hij debuteerde al op zestienjarige leeftijd in het eerste van Sevilla en maakte drie seizoen lang indruk in Spanje. De vleugelaanvaller verdiende daarmee in 2004 een transfer naar Arsenal. In Londen maakte Reyes deel uit van de geroemde Invincibles. Arsenal werd dat jaar namelijk landskampioen zonder ook maar één duel te verliezen. Reyes, die halverwege het seizoen overkwam, speelde in dat legendarische seizoen dertien competitieduels voor The Gunners waarin hij twee keer scoorde. In twee daaropvolgende seizoenen vormde hij vaak een gevaarlijk aanvalsduo met Thierry Henry.

Mede door de komst van Robin van Persie moest Reyes in het seizoen 2005/2006 staat vaker genoegen nemen met een rol als invaller. Dat zou hem nog vaker overkomen in zijn carrière. Door die moordende concurrentie stapte de technisch begaafde aanvaller in de zomer van 2016 voor een verhuurperiode over naar Real Madrid. Bij De Koninklijke wisselde hij basisplaatsen af met invalbeurten. Hoewel hij in zijn eerste seizoen tot 38 duels kwam, dwong hij geen definitieve transfer af.



Reyes zocht vervolgens zijn heil iets verderop, bij stadsgenoot Atlético Madrid. Ook daar was Reyes geen onomstreden basisspeler. Desalniettemin won hij in 2010 de Europa League met Atlético. Na een uitstapje bij Benfica keerde hij in 2012 terug bij Atlético. Opnieuw veroverde hij daar de Europa League. Nadat jaar keerde hij terug bij zijn jeugdliefde Sevilla. Met die club legde hij nog eens driemaal beslag op de Europa League.



Reyes kwam ook uit voor het Spaanse nationale elftal. Hij speelde 21 interlands, waarin hij vier keer scoorde



Sevilla spreekt in een statement over ‘het meest vreselijke nieuws’. Arsenal haalt op zijn website de populariteit van de speler aan en wenst de nabestaanden veel sterkte.