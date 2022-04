José Mourinho bezoekt herdenkingsplaats van Diego Maradona in Napels

Chel­sea-trai­ner Thomas Tuchel hekelt scheids­rech­ter na spektakel in Madrid: ‘Verkeerde moment om te lachen’

Chelsea-trainer Thomas Tuchel heeft zijn onvrede geuit over het onderonsje dat de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak had met Carlo Ancelotti, de coach van Real Madrid. De ploeg van Ancelotti schakelde titelhouder Chelsea dinsdag uit in de kwartfinales van de Champions League.

