José Mourinho: ‘Ik kende de coach van Vitesse niet, maar hij is echt goed’

Mourinho wil verbaal nog wel eens de strijd aangaan met tegenstanders, maar voor de Arnhemmers had hij niets dan lof. ,,Als je me toestaat, wil ik ook zeggen dat Vitesse heel goed speelde’’, liet hij optekenen op de site van AS Roma.

Want net als na de fortuinlijke 0-1 in de Gelredome was Mourinho ook na de al even gelukkige 1-1 in Rome onder de indruk van Vitesse. ,,Vaak is er de neiging om te zeggen dat de andere kant verschrikkelijk is, dat we niet goed hebben gespeeld. Maar ik zal zeggen dat ik hun coach niet van tevoren kende, maar hij is echt goed. Ze speelden op een geweldige wijze; de dynamiek die ze hadden tussen de achterste drie verdient alle krediet. Ik ben blij dat we door zijn naar de volgende ronde.’’

Wat zijn eigen elftal betreft was Mourinho vooral te spreken over de strijdlust die Roma had getoond. ,,Het is een ploeg met zijn beperkingen, op verschillende manieren. Maar als iedereen een paar maanden geleden zei dat we niet wisten hoe we een wedstrijd moesten organiseren, dan moeten ze vandaag het tegenovergestelde zeggen. Het positieve van vandaag is dat we bij een 1-0 achterstand, in een situatie waarin andere ploegen zouden proberen energie te sparen voor de extra tijd, we tot het einde speelden om te winnen.’’

Nadeel was wel, zo vond Mourinho, dat Roma diep moest gaan terwijl zondag alweer de derby tegen Lazio wacht. ,,Natuurlijk ben ik niet zo blij dat we vanavond hebben gespeeld met veel van de spelers die zondag ook tegen Lazio zullen beginnen, terwijl de spelers van Lazio vanavond thuis sigaretten hebben gerookt met Maurizio Sarri.”