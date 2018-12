Josef Martínez meest waardevolle speler in Major League

De 25-jarige spits uit Venezuela kreeg van spelers, coaches en journalisten 48 procent van alle uitgebrachte stemmen. De oud-speler van onder meer Young Boys en Torino scoorde in de reguliere competitie 31 keer. Daarmee is Martinez de nieuwe recordhouder in de Major League Soccer.



Martinez speelt in de nacht van zaterdag op zondag met Atlanta United in de finale om de MLS Cup tegen Portland Timbers. Het duel begin om 02.00 uur Nederlandse tijd.