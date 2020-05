Jouw gids voor het eerste sportweekend: van ‘Kohlenpott’ tot de UFC

Het eerste sportweekend in lange tijd staat voor de deur. Daarom een spoorboek waarin we je, met een knipoog, door het weekend heen loodsen.

Live voetbal, hoe werkt dat ook alweer? Je tv afstemmen op de sportkanalen zonder naar een wedstrijd van Ajax uit 1936 te kijken, in een hip jasje gestoken door het gewauwel van Sierd de Vos? Je zou bijkans verlangen naar een nababbel van Erik ten Hag op FOX Sports, orerend over hoog druk zetten en diagonale looplijnen en restverdediging.

Maar, vrees niet. Aan donkere, sportloze tijden komt morgen een einde. Oké, de ‘Kohlenpottderby’ tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 (15.30 uur) zal misschien plots ogen als een veredeld trainingspartijtje op een achterveldje op kamp in Marbella, maar hé, de bal rolt. Tip: pak een tweede scherm en zet dit filmpje van de ‘Gelbe Wand’ aan. Dan creëren we de sfeer zelf maar. Oh, en loop vanavond even naar de Appie. Als mensen net zo gretig op witbier gaan hamsteren als op wc-papier twee maanden geleden, zo vlak voor de Bundesliga-hervatting, zit jij straks zonder Paulaner Hefe Weissbier (tip) morgenmiddag.

Tegelijk met de ‘Kohlenpottderby’ starten er nog vier Bundesliga-duels om 15.30 uur: Red Bull Leipzig – SC Freiburg, Hoffenheim – Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf – Paderborn en FC Augsburg – VfL Wolfsburg. Kun je op je andere schermen beoordelen of Wout Weghorst en Javairo Dilrosun al EK 2021-proof zijn. Na die serie wedstrijden toppen we ‘m om 18.30 uur nog even af in Frankfurt, met Eintracht tegen Borussia Mönchengladbach. 180 minuten voetbal op zaterdag, dat is toch al gauw 180 minuten meer dan in de laatste dikke anderhalve maand.

Geen zin om te slapen? Rond 3.00 uur Nederlandse tijd wordt er weer gevochten in Jacksonville, met Alistair Overeem als Nederlandse UFC-troef in het zwaargewicht. Slaap lekker, morgen weer een dag!

Zondag

‘Maar’ twee wedstrijden vandaag, maar ook dat zijn weer 180 minuten extra voetbalminuten. We starten opnieuw om 15.30 uur met FC Köln tegen FSV Mainz. Geen boeiend affiche, zeg je? Het wordt legendarisch. Voor het eerst in twaalf jaar moet Köln het stellen zonder Hennes. De coronamaatregelen houden mascottes buiten de deur. En dus ook geit Hennes. Ben je bijgelovig én wil je een simpel centje verdienen? Dan is een tweetje op Unibet een veilige gok.

Volledig scherm Geit Hennes. © BSR Agency

En dan, 18.30 uur, gaan we voor het eerst in tijden de absolute wereldtop in actie zien. FC Bayern, op bezoek bij Union Berlin. Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Manuel Neuer - ja, je krijgt ze allemaal te zien en nee, het is geen herhaling uit 2019. Met gierende banden gaan we het weekend uit: om 21.30 uur Nederlandse tijd gaat de Nascar weer van start op Darlington Raceway.

En dan plof je in bed, uitgeblust na een weekend sport kijken. Geen zorgen, morgen mag je weer. 20.30 uur: Werder Bremen – Bayer Leverkusen.