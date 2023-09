Jude Bellingham scoort ook bij debuut in vernieuwd Bernabéu en treedt in voetsporen Cristiano Ronaldo

Bellingham reageerde attent toen Getafe-keeper David Soria de bal losliet na een schot van invaller Lucas Vázquez.



Real Madrid is na vier speelronden nog zonder puntenverlies en Bellingham heeft in elke wedstrijd nog gescoord. Hij staat nu op vijf treffers, twee meer dan Álvaro Morata (Atlético Madrid) en Takefusa Kubo (Real Sociedad). Bellingham is de veertiende speler die heeft gescoord in zijn eerste vier duels in La Liga en de tweede die dat doet namens Real Madrid, na Cristiano Ronaldo in 2009.