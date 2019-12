Julie Ertz klopt 's werelds beste Megan Rapinoe in VS-verkiezing

Ribéry moet twee maanden missen vanwege operatie aan enkel

12 december Fiorentina kan langer dan verwacht niet beschikken over Franck Ribéry. De blessure van de voormalig Frans international aan een enkel is dusdanig ernstig dat een operatie noodzakelijk is. De revalidatie gaat naar verwachting een maand of twee in beslag nemen.