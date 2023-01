Jürgen Klopp bevestigt: ‘Virgil van Dijk meerdere weken uit de roulatie’

Virgil van Dijk staat enkele weken aan de kant bij Liverpool. De verdediger viel maandag in de met 3-1 verloren wedstrijd tegen Brentford geblesseerd uit. Hoewel trainer Jürgen Klopp na afloop nog liet weten dat er geen reden tot zorg was, bevestigde de Duitser vandaag dat het toch enkele weken gaat duren.

,,Het is geen kleine blessure en ik heb ook ergere blessures meegemaakt als manager, maar het zit ertussenin. Hij zal zeker een aantal weken uit de roulatie zijn", zei Klopp in zijn vooruitblik op de thuiswedstrijd van morgen tegen Wolverhampton Wanderers. In die FA Cup-wedstrijd gaat Cody Gakpo zijn debuut maken.

,,Hij voelde iets aan zijn hamstring. Hij zei dat hij er weinig last van had en door kon, maar we wilden geen risico’s met hem nemen. Daar waren de fysio’s blij mee. Ik denk dat het niets ernstigs is, maar dat is de reden dat we hem hebben gewisseld’’, zo zei Klopp eerder nog hoopvol over Van Dijk.

Liverpool wordt dit seizoen geplaagd door tal van blessures. Mede daardoor is de ploeg bezig aan een zeer moeizaam seizoen. Als nummer zes van de ranglijst in de Premier League – met een achterstand van 16 punten op koploper Arsenal – is de landstitel al uit zicht en wordt het zelfs nog een hele klus om een ticket voor de Champions League te pakken.

Het Nederlands elftal komt eind maart weer in actie. In de WK-kwalificatie speelt het team van bondscoach Ronald Koeman dan tegen Frankrijk (uit, 24 maart) en Gibraltar (thuis, 27 maart). Liverpool speelt in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid. De heenwedstrijd is op 21 februari op Anfield, de return op 15 maart in de Spaanse hoofdstad.

