Jürgen Klopp na masterclass Mohamed Salah: ‘Hoeven niet te praten over Messi of Ronaldo: hij is de beste’

Na de 0-2 ruststand leek Liverpool in de tweede helft snel uit te lopen naar een monsterscore. Na 54 minuten stond het namelijk al 0-4. Firmino maakte zeven minuten na rust de derde Liverpool-goal, waarna twee minuten later alle ogen op de fenomenale Salah waren gericht. In een gele zee van Watford-spelers stuurde de Egyptenaar al zijn tegenstanders volledig het bos in met een handige voetbeweging. Nadat ook nog een glijdende Craig Cathcart werd uitgekapt, werkte Salah de bal simpel in de verre hoek binnen. De 0-4 en een staande ovatie van de Liverpool-fans waren het terechte gevolg.

Jürgen Klopp

Liverpool-coach Jürgen Klopp was na afloop bij BT Sport vol lof over Salah: ,,Kom op, wie is beter dan hij? We hoeven niet te praten over wat Messi en Ronaldo hebben gedaan voor het voetbal, maar op dit moment is Salah de beste. Zijn prestatie van vandaag was ongelooflijk. De pass bij de eerste goal was geweldig, de tweede goal was zeer speciaal. Hij is top. We zien het allemaal.”