Jürgen Klopp na nieuw puntenverlies Liverpool: ‘Er zal geen film over dit seizoen gemaakt worden’

Het had een avond kunnen worden waarbij de bijna zekere CL-uitschakeling even kon worden vergeten bij Liverpool. The Reds zijn de laatste weken iets opgeleefd en hadden weer zicht op de top 4 - goed voor een nieuw ticket voor Champions League. Maar dan moest er wel gewonnen worden bij Crystal Palace.

Met onder anderen Cody Gakpko en Virgil van Dijk in de basis creëerde Liverpool een handvol kansen in de eerste helft, maar domineren en een doelpunt afdwingen lukte niet. Vooral in de opbouw werden veel slordige fouten gemaakt. Kort na rust was Mohammed Salah heel dicht bij de 1-0, maar zijn geplaatste schot ketste terug van de lat.

De cijfers van de Premier League

In het vervolg konden de mannen van Klopp nauwelijks meer een vuist maken, terwijl Crystal Palace wel vrede leek te hebben met een gelijkspel. Het leverde een teleurstellend schouwspel op, al was Klopp na afloop niet eens ontevreden met een punt. ,,Dit is een goed punt. Had het beter gekund? Ja. Maar we zijn blij dat we de nul hebben houden en we moeten zo door blijven gaan. We kunnen niet blijven jammeren vanwege onze eigen teleurstellende resultaten van de laatste weken. We moeten vooruit.”

Om te vervolgen: ,,Als ik kijk naar jullie ogen en ook die van de spelers, dan lijkt het net alsof we de wedstrijd hebben verloren. Maar dat is niet het geval. Dit zal niet het seizoen worden waar iedereen later over gaat lezen in de geschiedenisboeken. Er zal ook geen uitgebreide film over gemaakt worden. Maar we moeten erdoorheen en dat zullen we ook doen.”

Door het nieuwe puntenverlies staat Liverpool nog steeds zevende, met zes punten en één wedstrijd minder dan Tottenham Hotspur (vierde). Crystal Palace balanceert dit seizoen veilig bovenaan het rechterrijtje. De ploeg van Patrick Viera blijft op de twaalfde plaats staan.

