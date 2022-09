Jürgen Klopp zag ‘andere sport’ bij Liverpool na ‘ongelooflijk doelpunt’ van Ajax

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vorige week was Liverpool begonnen met een 4-1-nederlaag bij Napoli. ,,Als je beide avonden met elkaar vergelijkt kun je denken dat het niet dezelfde sport is geweest”, zei Klopp. ,,Alles was beter. Het is een eerste stap, een belangrijke stap.”

Mohamed Salah had de thuisploeg in de 17dee minuut op voorsprong gezet, maar Mohammed Kudus bracht de stand 10 minuten later weer in evenwicht. ,,Een ongelooflijk doelpunt”, vond Klopp, die het typisch iets vond voor zijn ploeg.



,,We speelden een goede wedstrijd, maakten de eerste goal en dan valt bij de eerste kans van je tegenstander de gelijkmaker. Ik was niet eens verrast. Niet omdat we slecht verdedigden, maar omdat dit ons vaker overkomt. Vrijwel elk ander schot zou Alisson gered hebben, maar deze was onhoudbaar. Onze reactie, dat we nog steeds in staat zijn ermee om te gaan, was het belangrijkste vanavond.”

Liverpool wacht een periode zonder wedstrijden. Het uitduel met Chelsea van zondag in Londen is uitgesteld vanwege de begrafenis van koningin Elizabeth een dag later, daarna volgt een interlandperiode. Pas op 1 oktober komt zijn ploeg weer in actie, thuis tegen Brighton & Hove Albion. ,,Een unieke en best lange pauze”, vond ook Klopp.





Volledig scherm Jürgen Klopp. © AFP