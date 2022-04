Jurgen Locadia scoort in spectaculaire zege Bochum op Dortmund, Bayern week na titelfeest onderuit

Sebastian Polter en Gerrit Holtmann hielpen Bochum in Dortmund al binnen acht minuten aan een 0-2 voorsprong. De nummer twee van de Bundesliga was echter niet van plan zich zonder slag of stoot gewonnen te geven. Dankzij twee rake strafschoppen van Haaland was de stand na een half uur spelen weer gelijk. Na rust bekroonde de spits zijn optreden ook met een derde doelpunt. In de slotfase was het invaller Jurgen Locadia die voor de gelijkmaker zorgde, waarna Milos Pantovic via een rake strafschop ook nog voor de 3-4 zorgde.