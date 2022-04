Jurgen Locadia scoort in spectaculaire zege Bochum op Dortmund, ergernis bij kampioen Bayern München

Sebastian Polter en Gerrit Holtmann hielpen Bochum in Dortmund al binnen acht minuten aan een 0-2 voorsprong. De nummer twee van de Bundesliga was echter niet van plan zich zonder slag of stoot gewonnen te geven. Dankzij twee rake strafschoppen van Haaland was de stand na een half uur spelen weer gelijk. Na rust bekroonde de spits zijn optreden ook met een derde doelpunt. In de slotfase was het invaller Jurgen Locadia die voor de gelijkmaker zorgde, waarna Milos Pantovic via een rake strafschop ook nog voor de 3-4 zorgde.

Haaland, die wordt begeerd door meerdere Europese topclubs, maakte eind 2019 de overstap van Red Bull Salzburg naar Dortmund. In een half jaar tijd kwam hij tot 13 doelpunten. In zijn eerste volledige seizoen scoorde Haaland in de competitie 27 maal en nu staat de teller voorlopig op 21. Vandaag werd bekend dat zijn zaakwaarnemer Mino Raiola is overleden.

Bij Borussia Dortmund, dat op de tweede plaats blijft staan en al zeker is van deelname aan de Champions League komend seizoen, ontbrak de geblesseerde Nederlandse aanvaller Donyell Malen.

Bayern München

Bij Bayern München leek het titelfeest nog in de benen te zitten. De recordkampioen ging op bezoek bij middenmotor Mainz met 3-1 onderuit. Robert Lewandowski tekende voor het enige doelpunt van de bezoekers, zijn 34ste van het seizoen. Bij Mainz zaten oud-Feyenoorders Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste op de bank. Boëtius viel kort voor tijd in.

Volledig scherm Robert Lewandowski © AP

Trainer Julian Nagelsmann had geen goed woord over voor het optreden van Bayern. ,,Ik denk dat we altijd een bepaalde passie moeten uitstralen in ons spel. Dat was vandaag niet zo. Dat is een beetje menselijk als je net kampioen bent geworden, maar we dragen nog steeds het logo van Bayern München op onze borst”, was hij duidelijk. ,,We hebben te veel van dit soort nederlagen.”

Bayern verloor zaterdag voor de vijfde keer dit seizoen een competitieduel. Dat overkwam de Duitse recordkampioen zeven jaar geleden voor het laatst. ,,We hebben nu het punt bereikt waarop we wat moeten veranderen. Ik heb daar al wel ideeën over, maar die geef ik nog niet prijs.”

Degradatie

Onderin de Bundesliga speelde Hertha BSC gelijk bij Arminia Bielefeld (1-1). VfB Stuttgart tegen VfL Wolfsburg werd ook 1-1. Met nog twee wedstrijden te gaan, staat Hertha BSC op de vijftiende plek met 32 punten. Stuttgart heeft 29 punten en Bielefeld 27 punten. Eén van deze clubs degradeert rechtstreeks. Hekkensluiter SpVgg Greuther Fürth kon degradatie al niet meer ontgaan.