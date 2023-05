‘Justin Kluivert beroofd in Spanje: vriendin krijgt klappen, bijna 200.000 euro buitgemaakt’

De woning bevindt zich in een rustige villawijk in Bétera, ten noorden van Valencia. Het is al de derde overval op het huis van een voetballer in dezelfde wijk. Vorig jaar was Samu Castillejo het slachtoffer, ook terwijl hij een wedstrijd speelde. Enkele maanden later werd Levante-verdediger Skhodran Mustafi thuis overvallen terwijl hij lag te slapen. De politie vermoedt dat het dezelfde bende is die gespecialiseerd is in dit soort diefstallen.