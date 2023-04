Justin Kluivert kan Valencia voorlopig niet helpen in strijd tegen degradatie

Met video Vijf angstaanja­gen­de Erling Haal­and-statistie­ken richting eerste ontmoeting met Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt staat vanavond voor het eerst tegenover Erling Braut Haaland, het 22-jarige fenomeen in de spits bij Manchester City. De verdediger van Bayern München kan dit artikel voor zijn eigen gemoedsrust beter even overslaan, want de cijfers van de Noor zijn angstaanjagend.