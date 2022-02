Justin Kluivert krijgt steun na rood: ‘Maakte hij obscene gebaren? Dat is gelogen’

Kluivert, die door de rode kaart een schorsing wacht, kreeg na het duel in het Stade de la Meinau in Franse media bijval van zijn trainer, Christophe Galtier. ,,Ik begrijp echt niets van deze rode kaart. Ik heb gehoord dat hij onder meer is weggestuurd vanwege obscene gebaren. Dat is gewoon niet waar, dat is gelogen. Het zou best kunnen dat hij iets heeft geroepen, maar dat is wel wat anders dan het maken van obscene gevaren.”