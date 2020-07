Juve en ‘stuwdam’ De Ligt gaan los: ‘schuimdouche’ voor Sarri

Op de social media-accounts van de selectie van Juventus kwam vannacht de ene polonaise na de andere voorbij, kreeg trainer Maurizio Sarri een ‘schuimdouce’ en danste en hoste vooral Paolo Dybala een marathon bij elkaar. Nadat hij het schuim uit zijn haren had geschud zei Sarri in een eerste reactie ‘enorm opgelucht’ te zijn. Vooral ook omdat dat hij en zijn spelers maandenlang op hun tenen hadden moeten lopen. ,,Een titel winnen wordt elk jaar ingewikkelder, en dan ook nog eens in een tijd dat de wereld door corona overhoop ligt. Deze titel was voor ons ook zeker geen walk in the park . Voor mij evenmin. Het is niet zo dat je gewoon een club kunt binnenlopen die al acht jaar alles wint en dan gewoon allerlei dingen veranderen. Dat zou ook niet slim zijn”, zei Sarri. ,,Dat heeft tijd nodig. ”

De Ligt, door fansites van Juve al een ‘stuwdam genoemd, beleefde na zijn wissel in de 78ste minuut vanaf de kant de laatste minuten. De titel zat toen al lang en breed in de tas. De Ligt kreeg volop complimenten. De Corriere della Sera beloonde hem zelfs met een 8. Volgens de krant bracht niets hem in het voorbije seizoen van zijn stuk. ‘Een prijskaartje van 75 miljoen, handsballen in het strafschopgebied, de blessure van steun- en toeverlaat Chiellini, een schouder die allang geopereerd had moeten worden... De Ligt heeft bewezen dat hij sterker is dan alles wat op zijn pad komt: hij heeft persoonlijkheid, kwaliteit en is intelligent.’



Sarri gaat zich nu richten op de Champions League. Op 7 augustus is Olympique Lyon de tegenstander in de achtste finales. De Italianen verloren het eerste duel, voor de coronapauze, met 1-0. ,,Ik ben er nog niet al te veel mee bezig, ik wil eerst even van de titel genieten en dat gun ik de spelers ook. We moeten even zien hoe we het gaan aanpakken, want we komen wel uit een periode met 14 wedstrijden in 44 dagen.”