Juve mist besmette Bentancur waarschijnlijk in returnduel tegen Porto

Chelsea deelt Liverpool opnieuw een giganti­sche dreun uit

23:07 Liverpool is er voor de zevende thuiswedstrijd op rij niet in geslaagd om te winnen, waarvan vijf op rij verloren. Op Anfield was Chelsea met 0-1 te sterk voor de ploeg van Giorginio Wijnaldum, waardoor Liverpool zakt naar de zevende plaats in de Premier League.