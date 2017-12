Juve-spits Higuain speelt toch tegen Napoli

Leekens: Kwalificatie Rode Duivels voor knock-outfase is een feit

20:27 De Belgische bondscoach Roberto Martínez ziet de reisafstanden als grootste probleem voor de Rode Duivels in de groepsfase van het WK. De Belgen beginnen in Sotsji tegen Panama, gaan vervolgens naar Moskou voor het duel met Tunesië en sluiten in Kaliningrad af tegen Engeland. ,,Wat betreft het reizen is dit de meest veeleisende groep'', zei Martinez na de loting.