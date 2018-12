Juve veroordeelt kwetsende tekst op elektriciteitshuisje in Florence

Vlakbij het Stadio Artemio Franchi in Florence was zaterdag met zwarte graffiti de tekst 'Heysel -39' gekalkt, een verwijzing naar het Heizeldrama in 1985 in Brussel waarbij 39 mensen om het leven kwamen, onder wie veel fans van Juventus. Daaronder stond ‘Scirea brucia all' inferno!' (Scirea, brand in de hel). Dat ging over Gaetano Scirea, oud-aanvoerder en clubicoon van Juventus die in de jaren zeventig en tachtig zoveel successen vierde met de 'Oude Dame'. Scirea kwam om bij een auto-ongeluk.



,,Het is moeilijk om te reageren op de teksten die we hebben gezien'', zei Nedved kort voor de aftrap. ,,Op de dag dat onze spelers een eerbetoon brengen aan de overleden aanvoerder Davide Astori van Fiorentina, wordt onze oude captain Gaetano Scirea zo beledigd. Een schande.''