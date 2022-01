Juve wint spektakelstuk bij Roma ondanks rood De Ligt, Inter terug aan kop

AS Roma kwam in de elfde minuut al op voorsprong via de Engelse spits Tammy Abraham, die zijn veertiende treffer maakte voor de Italiaanse club die hem afgelopen zomer voor 40 miljoen euro overnam van Chelsea. Zeven minuten later trok Paulo Dybala de stand al gelijk namens Juventus. Via goals van Henrikh Mkhitaryan (‘48) en Lorenzo Pellegrini (‘53, prachtige vrije trap) stond AS Roma acht minuten na rust opnieuw op voorsprong: 3-1.



De ploeg van José Mourinho leek een welkome overwinning te gaan boeken, maar tussen minuut 70 en 77 scoorde Juventus liefst drie keer. Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski en Mattia De Sciglio zorgden er met hun treffers voor dat het plots 3-4 stond in Stadio Olimpico.