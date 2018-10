Juventus-aanwinst Emre Can kampt met schildklierprobleem

Emre Can was basisspeler in de verloren interland vorig weekeinde voor de Nations League tegen Nederland (3-0). De 21-voudige international werd in de 57e minuut gewisseld. Hij bleef afgelopen zaterdag in de wedstrijd van Juventus tegen Genoa (1-1) aan de kant.



Can werd deze zomer door de Italiaanse grootmacht overgenomen van Liverpool.