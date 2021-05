Juventus, Barça en Real reageren op mogelijke uitsluiting door UEFA: ‘We geven deze missie niet op’

Het statement telt zes alinea's, waarin de clubs duidelijk laten merken er nog altijd van overtuigd te zijn dat de plannen voor de Super League goed zijn voor de hele voetbalwereld. ,,Met het grootste respect voor de huidige voetbalstructuren en het huidige systeem; het is tijd voor veranderingen. De oprichtende clubs waren het er allemaal over eens dat de Super League alleen zou plaatsvinden als deze erkend zou worden door de UEFA en FIFA. We proberen met de plannen financiële stabiliteit te brengen aan de hele Europese voetbalfamilie, die momenteel grote gevolgen heeft van een diepe crisis die het voortbestaan ​​van veel clubs bedreigt.”



,,We zijn ons volledig bewust van de diversiteit aan reacties op het Super League-initiatief. We zijn dan ook bereid om de voorgestelde aanpak zo nodig te heroverwegen. Het zou echter zeer onverstandig zijn als we deze missie zouden opgeven. Het doet ons pijn te moeten zien dat onze vrienden en oprichters van het Super League-project gisteren een aantal toezeggingen aan de UEFA hebben ondertekend. Wij willen graag op een gezonde en normale manier blijven discussiëren met de UEFA, om zo tot een duurzame oplossing te komen voor de gehele voetbalfamilie”