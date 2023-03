Juventus blijft verdachte in fraudezaak: Italiaanse club op 10 mei weer voor rechter

De eerstvolgende zitting vindt op 10 mei plaats, zo werd vandaag na 45 minuten besloten door de rechter. Juventus en Ernst & Young (een bedrijf op het gebied van accountancy, belastingadvies en bedrijfsadvies, red.) werden als gedaagden genoemd in het proces over geknoei met rekeningen van de club.

Een vijftigtal aandeelhouders heeft bovendien gevraagd om zich als eisers in de zaak te voegen, door documenten in te dienen waaruit zou blijken dat zij het recht hebben om erkend te worden als benadeelden in deze situatie.



Twaalf voormalige directieleden van de club, onder wie voormalig voorzitter Andrea Agnelli en diens rechterhand Pavel Nedved, worden beschuldigd van het doen van valse mededelingen, fraude, belemmering van het toezicht van een Italiaanse overheidsinstantie en valse facturering. Geen van de verdachten was aanwezig in de rechtszaal.

Juventus houdt nog altijd vol ‘in overeenstemming met wet- en regelgeving’ te hebben gehandeld.