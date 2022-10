Juventus boekt benauwde zege in stadsderby tegen Torino van Perr Schuurs

Juventus klom met de zege naar een voorlopige zevende plaats op de ranglijst van de Serie A. Koploper Napoli heeft 7 punten meer en speelt zondag tegen Bologna. Juventus was wel weer toe aan een overwinning. De club verloor dinsdag van Maccabi Haifa in de Champions League (2-0). Vorige week was AC Milan eveneens met 2-0 te sterk.

Trainer Massimiliano Allegri kreeg de afgelopen weken veel kritiek op de slechte competitiestart van Juventus. De leiding van de club uit Turijn heeft echter nog steeds vertrouwen in de Italiaanse oefenmeester. Juventus was sterker dan Torino, dat lang op de been werd gehouden door Vanja Milinkovic-Savic. De doelman reageerde voor rust uitstekend op doelpogingen van Vlahovic, Manuel Locatelli en Moise Kean. In de openingsfase van de tweede helft tikte hij een schot van Locatelli over het doel.