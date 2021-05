Juventus doet in duel met rode kaarten en strafschoppen goede zaken tegen kampioen Inter

Juventus heeft in de strijd om een Champions League-ticket een belangrijke zege geboekt. De ploeg uit Turijn zegevierde in een enerverend duel met 3-2 over kampioen Inter. In totaal werden er drie strafschoppen gegeven, vielen er vijf doelpunten en werd er twee keer rood getrokken.

Halverwege de eerste helft nam Juventus de leiding via Cristiano Ronaldo, die zijn strafschop gekeerd zag worden, maar in tweede instantie wel raak schoot. Romelu Lukaku maakte in de 35e minuut gelijk door wel in één keer raak te schieten vanaf elf meter.

Juan Cuadrado zette Juve opnieuw op voorsprong door in de blessuretijd van de eerste helft een afvallende bal vanaf de rand van het zestienmetergebied hard binnen te schieten. Voor Cuadrado was het pas zijn eerste doelpunt van het seizoen. Giorgio Chiellini leek Juventus in de 83e minuut met een eigen doelpunt een pijnlijke avond te bezorgen, maar Cuadrado benutte vlak voor tijd nog een penalty. Ronaldo was toen al gewisseld voor Álvaro Morata.

Zowel Juventus als Inter kreeg een rode kaart. Rodrigo Bentancur kreeg al in de 55e minuut zijn tweede gele kaart namens Juve, in de slotfase moest Inter met tien man verder na de tweede gele prent voor Marcelo Brozovic. Juventus, waar Matthijs de Ligt de hele wedstrijd meedeed, klom naar de vierde plaats en heeft nu twee punten meer dan Napoli. De ploeg uit Napels wacht zondag de uitwedstrijd tegen Fiorentina. De eerste vier verzekeren zich van deelname aan de Champions League.

Champions League voor Atalanta

Atalanta plaatste zich voor het derde achtereenvolgende seizoen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Doelman Jeroen Zoet handhaafde zich met Spezia op het hoogste niveau van Italië door met 4-1 te winnen van Torino.

Atalanta versloeg Genoa (3-4) en is daardoor in de Serie A zeker van een plek bij de eerste vier. Oranje-internationals Hans Hateboer en Marten de Roon deden de gehele wedstrijd mee bij Atalanta. Oud-PSV’er Sam Lammers viel in de 57e minuut in. Kevin Strootman bleef bij Genoa op de reservebank.

Volledig scherm Atalanta-verdediger Robin Gosens (midden) juicht na zijn treffer tegen Genoa. © AFP

Zoet is ook volgend seizoen met Spezia actief in de Serie A. Spezia, met Zoet in de basis, stelde lijfsbehoud veilig door in eigen huis af te rekenen met Torino: 4-1.

Volledig scherm Spezia-speler Riccardo Saponara juicht na zijn treffer tegen Torino. © EPA

