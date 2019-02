Juventus heeft geen enkele moeite met Frosinone

Paulo Dybala opende al na zes minuten de score in het Allianz Stadium met een prachtige knal in de kruising. Leonardo Bonucci maakte er na zeventien minuten al 2-0 van voor de kampioen van de laatste zeven seizoenen. Cristiano Ronaldo pakte in de 63ste minuut ook nog zijn doelpunt mee. De Portugees staat nu op 19 goals in 23 competitieduels en is daarmee de topscorer in de Serie A, gevolgd door Fabio Quagliarella (Sampdoria) en Duván Zapata (Atalanta Bergamo) met zestien goals.