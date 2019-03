Juventus heeft Ronaldo niet nodig voor ruime thuiszege

Cristiano Ronaldo kreeg rust van Massimiliano Allegri en bleef negentig minuten op de bank bij Juventus. De Portugese sterspeler zag tevreden toe hij zijn ploeggenoten zich gemakkelijk naar een ruime zege voetbalden. Al bij rust had Moise Kean, Ronaldo's vervanger in de spits, met twee goals de wedstrijd in het slot gegooid.



Emre Can zorgde vanaf de stip voor de 3-0, waarna Blaise Matuidi vier minuten later in de 71ste minuut de 4-0 noteerde. De eer werd bij Udinese nog gered door Kevin Lasagne waardoor de eindstand werd bepaald op 4-1. Udinese speelde met Bram Nuytinck en Hidde ter Avest, die respectievelijk in de 25ste en 62ste minuut werden vervangen. Marvin Zeegelaar deed het hele duel mee.



Door de zege staat Juventus nu liefst negentien punten voor op Napoli, dat zondag de uitwedstrijd speelt tegen Sassuolo.