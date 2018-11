Juventus houdt Inter en Napoli op afstand met thuiszege

Paulo Dybala, die bij afwezigheid van de licht geblesseerde Giorgio Chiellini de aanvoerdersband droeg, opende al na 45 seconden de score. De Argentijn bekroonde een fraaie individuele actie met de 1-0. Cagliari gaf de moed echter niet op en kwam na 35 minuten langszij via João Pedro. Twee minuten later stond Juventus echter weer op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Filip Bradaric, die een voorzet van Douglas Costa achter zijn eigen keeper gleed.



In de slotfase besliste invaller Juan Cuadrado de wedstrijd bij een snelle uitbraak van Juventus. Cristiano Ronaldo, die het voorbereidende werk deed, bleef droog staan. De Portugees ontving voor de wedstrijd uit handen van voorzitter Andrea Agnelli een shirt met daarop het getal 400, omdat hij onlangs zijn 400e treffer maakte in een grote Europese competitie (Premier League, La Liga en Serie A).



Inter en Napoli wonnen ook allebei. De ploeg uit Milaan boekte tegen Genoa de zevende zege op rij: 5-0. Trainer Luciano Spalletti hield een aantal vaste krachten op de bank met het oog op de naderende krachtmeting met FC Barcelona in de Champions League. Hij zag dat zijn elftal, met daarin wel Stefan de Vrij, een makkelijke middag had. Napoli won een dag eerder al met 5-1 van Empoli, vooral dankzij een hattrick van Dries Mertens.



