Juventus in drie minuten tijd langs Spurs

Door Leon ten Voorde

Wat is dat toch met Juventus? De ploeg die kan lijden, die slecht kan spelen, die kan balanceren op een koord zonder vangnet, maar dan opeens vanuit het niets de nooduitgang weet te vinden? Denk nooit dat je er bent tegen de meest wrede sluipmoordenaars van het internationale voetbal. Vanavond beleefde de Italiaanse grootmacht op Wembley weer zo'n mysterieuze avond, waarbij het opkrabbelde terwijl het al op de bodem lag. Juventus werd weggespeeld en vernederd door een superieur spelend Tottenham Hotspur. Het hoofd van de Oude Dame lag op het hakblok, Tottenham hoefde alleen nog maar het laatste zetje te geven. Maar op de een of andere manier komt op dat soort momenten het beste bij de Italianen naar boven.



Als een stel dieven in de nacht roofden ze de buit weg uit de blinkende etalage. Eerst was daar Gonzalo Higuaín, die na iets meer dan een uur spelen de 1-1 maakte. Een treffer die niemand zag aankomen. Iets meer dan twee minuten later volgde de volgende dreun voor de Engelsen en nu was Paulo Dybala de beul: 1-2. Twee schoten op doel, twee treffers; dat kan alleen bij Juventus, specialist in het winnen van onmogelijke wedstrijden.



Eindelijk, zo dachten veel liefhebbers, was daar het nieuwe frisse gezicht dat de voorspelbaarheid in het Europese topvoetbal zou gaan doorbreken. Het avontuurlijke Tottenham was drie weken geleden in Turijn al oppermachtig en die suprematie kreeg in Londen een vervolg. Tottenham, met vier voormalige eredivisie-spelers in de basis, wervelde over het veld. Het tempo was moordend, het was genieten van Christian Eriksen, Mousa Dembélé, Harry Kane en de bezige bij Son Heung-Min, die de Italiaanse defensie lek prikte.



Son was in de eerste helft ook de maker van de enige treffer. Het was een meer dan verdiende voorsprong voor de enige ploeg die er echt van iets wilde maken in het gevecht, waarin beide teams op hun manier tot het uiterste werden gedwongen.



Juventus, de verliezend finalist van vorig seizoen, wankelde en hapte naar adem, maar de Italianen blijven de enige echte ontsnappingskunstenaars. Het had na 70 minuten 3-0 moeten staan, het stond 1-2. Bizar, onwerkelijk, maar wel de realiteit. Het geschrokken Tottenham trok in de slotfase alle registers open. De ploeg ontketende een machtig slotoffensief, maar je moet van een andere planeet komen, wil je Juve in zo'n situatie nog op z'n knieën krijgen. Er is geen ploeg die verdedigen zo prettig vindt als Juventus.



Dat een kopbal van Harry Kane via de paal weer het veld inrolde, paste helemaal bij het beeld van de avond. Het kon niet, het mocht niet, maar het gebeurde: niet Tottenham, maar de ploeg die al verslagen leek, stapte vanavond op Wembley als winnaar van het veld. Dat het voetbal daarmee verloor, was alles en iedereen bij Juventus een rotzorg.