Juventus kan Italiaanse titel bijna ruiken

Barcelona kan erehaag Real voor Clásico vergeten

5 mei De spelers van FC Barcelona hoeven morgenavond voorafgaand aan de 'Clásico' tegen Real Madrid niet te rekenen op een erehaag van de opponent. Volgens trainer Zinedine Zidane hebben de Madrilenen geen zin om de Spaanse kampioen in Camp Nou zo te eren, omdat Barcelona dat ook niet deed nadat Real in december het WK voor clubs had gewonnen.