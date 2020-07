Juventus komt met doelpuntrijk gelijkspel goed weg bij Sassuolo

Juventus heeft echter nog steeds geluk dat concurrent Lazio eveneens al enige tijd van slag is. De Romeinse club kwam bij Udinese gisteravond niet verder dan 0-0 gelijkspel. Daardoor is Atalanta nu de nieuwe nummer twee, met een achterstand van zeven punten op Juventus en nog vijf speelronden te gaan. Lazio heeft acht punten minder dan Juventus, dat daarmee hard op weg is naar de negende landstitel op rij in de Serie A. Juventus speelt komende maandagavond de thuiswedstrijd tegen Lazio. Atalanta komt zaterdagavond weer in actie, op bezoek bij Hellas Verona.