Juventus pakt nog een punt in Derby d’Italia na lichte overtreding Dumfries

Mourinho wekt verbazing na pak rammel tegen Bodø/Glimt: ‘Zij hebben meer kwaliteit’

22 oktober Trainer José Mourinho was niet heel erg verrast over de ruime nederlaag van zijn AS Roma tegen het Noorse FK Bodø/Glimt in de Conference League (6-1). ,,We hebben verloren van een team dat meer kwaliteit op het veld had staan”, zei hij.