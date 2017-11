Juventus rekent na rust af met Crotone

Juventus rekende pas na rust af met Crotone, de nummer vijftien in de Italiaanse competitie. De Kroatische aanvaller Mario Mandzukic opende de score voor De Oude Dame na 52 minuten. Acht minuten later verdubbelde verdediger Mattia De Sciglio de score. In 133 wedstrijden voor AC Milan scoorde hij niet, maar bij zijn vijfde duel voor Juventus was het vanavond al raak. Elf minuten later maakte een andere verdediger, de Marokkaans international Medhi Benatia, ook nog de 3-0.